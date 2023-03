Le budget Freeland ne vous a pas laissés de glace. Plusieurs lecteurs déplorent qu’il s’agisse d’un budget déficitaire, certains avec beaucoup de vigueur. Voici quelques commentaires reçus.

Propos recueillis par La Presse

Attention aux limites de la planète

« Malheureusement un budget qui prône encore une croissance économique qui va continuer à amplifier le dépassement des limites planétaires. Travailler sur les inégalités, c’est essentiel, développer les énergies renouvelables aussi, mais il faut un plan global pour décroître et rapidement réduire notre impact sur les GES, la biodiversité, le cycle du phosphore et de l’azote, le cycle de l’eau et la pollution chimique. Il faut cesser de croire que plus de croissance prétendument verte va réduire notre impact global. Nos enfants nous jugeront sévèrement. »

Louka Méthot

Iniquité générationnelle

« L’interventionnisme n’aide aucunement les Canadiens. Encore une fois, on reporte la promesse de l’équilibre budgétaire. Donc, on paye les services publics d’aujourd’hui avec les cartes de crédit des jeunes. Il y a une iniquité générationnelle de plus en plus préoccupante. »

Jonathan Obadia

Encore un déficit !

« Encore un déficit ! Un gouvernement qui perçoit trop d’argent des contribuables au point où il doit donner de l’argent aux provinces pour la santé ! […]. Le fédéral donne des bonbons à tout le monde pour acheter des votes. Il a gaspillé de l’argent pendant la pandémie. Il est le principal responsable de l’inflation au pays et fait d’énormes déficits pour aller patauger dans des domaines de juridiction provinciale. C’est un non-sens. »

Luc Jodoin

Dépenser sans compter

« C’est de pis en pis ; jamais je n’aurais cru voir un jour un gouvernement dépenser l’argent des contribuables sans compter à ce point et sans conséquences sur son maintien au pouvoir. Les prochaines générations vont vraiment y goûter. »

Christian Martel

Pour une gestion plus serrée des dépenses

« Je comprends très bien la nécessité pour le gouvernement fédéral d’investir dans les infrastructures à titre de maître d’œuvre ou partenaire ou, à défaut, de mettre en place les conditions qui inciteront les entreprises à faire les investissements requis et, encore au besoin, d’épauler les gouvernements provinciaux dans la prestation de services à la population, mais j’ai beaucoup de mal à accepter des déficits budgétaires comme ceux que ce gouvernement entrevoit. Avant, on gérait de façon plus serrée. N’y a-t-il pas moyen de mener une revue complète des programmes des agences et ministères pour identifier des programmes caducs et des possibilités d’économies ? À quand remonte la dernière revue complète de programmes au fédéral ? Ce gouvernement serait bien avisé de l’entreprendre avant les prochaines élections, élections qui pourraient venir beaucoup plus vite que ce gouvernement ne le souhaite ! »

Richard Thivierge

Merci, NPD !

« Comme le dit l’adage, le diable se trouve souvent dans les détails, mais à première vue, c’est un bon budget pour les gens ordinaires, que ce soit les soins dentaires ou le remboursement d’épicerie, nous y voyons là un reflet teinté ORANGE. Merci, NPD !

Pierre R.