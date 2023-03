La canalisation Trans Mountain transporte, sur une distance de 1150 km, 300 000 barils de pétrole par jour et est le seul réseau de pipelines au Canada qui permet de déplacer du pétrole de l’Alberta vers la côte ouest.

Le coût de la construction de Trans Mountain augmente encore et atteint 30,9 milliards

(Calgary) Le coût estimatif du projet d’agrandissement du pipeline de Trans Mountain a bondi de nouveau, atteignant cette fois 30,9 milliards.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’une augmentation d’environ 44 % par rapport à l’estimation précédente, qui prévoyait, il y a un an, des coûts de 21,4 milliards. Une estimation antérieure prévoyait des dépenses de 12,6 milliards pour le projet.

La société d’État fédérale propriétaire du pipeline a attribué cette nouvelle flambée des coûts à un certain nombre de facteurs, notamment l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, les inondations en Colombie-Britannique et des découvertes archéologiques importantes inattendues le long du tracé.

Les hausses de coûts précédentes avaient été attribuées à la pandémie de COVID-19, aux pressions sur le calendrier liées aux processus d’autorisation de milliers de permis et aux défis de la construction en milieu marin et en terrain difficile, entre autres choses.

« Le Canada applique des normes parmi les plus élevées au monde en matière de protection des personnes et de l’environnement, et de participation des Autochtones dans le cadre de la construction de grands projets d’infrastructure », a affirmé vendredi dans un communiqué la présidente-directrice générale de Trans Mountain Corporation, Dawn Farrell.

« En intégrant ces engagements dans les étapes initiales de conception et d’élaboration du projet, nous nous sommes assurés que le projet procurera des avantages économiques aux Canadiens pendant de nombreuses années »

Trans Mountain Corporation a ajouté qu’elle était en voie d’obtenir des fonds externes pour financer le coût restant du projet.

Son expansion fera grimper la capacité du pipeline de 590 000 barils par jour, pour la porter à un total de 890 000 barils par jour.

La construction du projet est achevée à près de 80 %, a précisé vendredi Trans Mountain Corporation. L’achèvement des aspects mécaniques devrait avoir lieu d’ici la fin de cette année et le pipeline devrait être opérationnel au premier trimestre de 2024.