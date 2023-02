PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

(Francfort) La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a réaffirmé mercredi l’intention de l’institution monétaire de relever ses taux de 0,5 point de pourcentage en mars, au moment où l’horizon économique s’éclaircit en zone euro.

Agence France-Presse

Compte tenu des pressions inflationnistes qui restent fortes, en particulier sur les prix hors énergie, la BCE a « l’intention de relever les taux d’intérêt de 0,50 point de pourcentage supplémentaire » lors de sa prochaine réunion en mars, a déclaré Mme Lagarde devant le Parlement européen à Strasbourg.

Son intervention a été retardée de plus de trois heures en raison de la présence de militants kurdes qui ont manifesté à l’intérieur du bâtiment européen à Strasbourg mercredi, au 24e anniversaire de l’arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan, emprisonné en Turquie.

La BCE publiera en mars un nouveau jeu de prévisions économiques de manière à « évaluer la trajectoire ultérieure de notre politique monétaire », a ajouté l’ancienne ministre française.

Si son intention se concrétise bien en mars, l’institution monétaire aura remonté ses taux six fois d’affilée depuis juillet, en tout de 3,5 points de pourcentage. Les taux se rapprocheront alors d’un niveau dit « restrictif » qui freine davantage la consommation et l’investissement qu’elle ne les soutient, pour abaisser les pressions sur les prix.

Le maintien des taux d’intérêt « à des niveaux restrictifs réduira à terme l’inflation en freinant la demande et protégera également contre le risque d’une hausse persistante des anticipations d’inflation » par les ménages et les entreprises, a expliqué Mme Lagarde.

L’économie européenne devrait afficher cette année une inflation moins forte à 5,6 % (-0,5 point) et une croissance meilleure à 0,9 % (+0,6 point) que prévu, après avoir évité une récession cet hiver malgré la guerre en Ukraine, selon les dernières prévisions de la Commission européenne publiées lundi.

« Nous nous engageons à ramener l’inflation à notre objectif de moyen terme de 2 %, conformément à notre mandat, et nous prendrons les mesures nécessaires pour y parvenir », a souligné Mme Lagarde.