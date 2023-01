(Québec) Environ la moitié des demandes d’alimentation faites à Hydro-Québec par des entreprises pourront obtenir le feu vert, soutient le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui aura un droit de regard sur le choix des projets en vertu de son projet de loi à l’étude à l’Assemblée nationale mardi.

Au premier jour de la session parlementaire, les députés étudieront son projet de loi 2 qui limite à 3 % la hausse des tarifs d’Hydro-Québec pour les clients résidentiels. Les associations patronales, dont la Fédération des chambres de commerce du Québec, demandent que cette mesure soit étendue aux entreprises. Autrement, ces dernières subiraient une augmentation de 4,2 % à 6,4 % de leur facture d’électricité.

Le texte législatif vise aussi à ne plus obliger Hydro-Québec à accepter toutes les demandes de branchement inférieures à 50 mégawatts (MW). On lui permettra désormais de refuser des demandes d’alimentation de 5 MW ou plus. C’est une demande de la société d’État qui s’est déjà dite submergée de projets demandant 23 000 MW d’électricité, l’équivalent de 13 barrages.

Selon Hydro-Québec, il est primordial de bien sélectionner les projets les plus stratégiques pour l’économie et les plus porteurs pour la décarbonation du Québec. Des représentants de la société d’État témoigneront en commission parlementaire, mais pas Sophie Brichu qui quittera ses fonctions le 11 avril.

Sur les réseaux sociaux, Pierre Fitzgibbon a confirmé que « réaliser 23 000 MW de projets est irréaliste ». « Le ministère de l’Économie évalue qu’entre 8000 et 10 000 MW seront nécessaires pour les projets qui permettront au Québec d’atteindre ses cibles de réduction de GES tout en créant de la richesse au cours des prochaines années », affirme-t-il.

Le projet de loi 2 précise qu’il faudra obtenir l’autorisation du ministre pour distribuer de l’électricité aux entreprises. « Avant de délivrer une autorisation de distribution, le ministre tient notamment compte des capacités techniques (d’Hydro-Québec) pour le raccordement ainsi que des retombées économiques et des impacts sociaux et environnementaux de l’utilisation de l’électricité demandée », précise le texte législatif.

« Cette disposition soulève des questionnements et des préoccupations chez des entreprises, à moyen et long terme, soutient la FCCQ. Cet article amène une perception qu’une porte pourrait éventuellement être ouverte à des interventions politiques prises sur des bases idéologiques et contraires à la croissance économique et aux intérêts du Québec. » Elle recommande au gouvernement de préciser les critères d’évaluation.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a annoncé qu’il révisera les tarifs d’hydroélectricité pour les entreprises, dont le fameux tarif L réservé aux gros clients industriels, afin de les moduler en fonction notamment de leurs efforts pour décarboner le Québec.