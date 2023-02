(Québec) L’avenir d’Hydro-Québec inquiète les partis d’opposition qui affirment qu’un flou demeure quant à la stratégie de la société d’État dans la foulée des départs de sa présidente-directrice générale, Sophie Brochu, et du chef d’exploitation, Éric Filion.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Hydro-Québec serait « en crise », selon le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Il juge que les plans du gouvernement sont « improvisés » et « irréalisables ». « Sophie Brochu quitte le navire. Éric Filion quitte le navire. Hydro-Québec est en crise », a-t-il dit à l’Assemblée nationale, mercredi.

M. Nadeau-Dubois a réitéré sa demande d’entendre Sophie Brochu en commission parlementaire. La veille, le premier ministre François Legault avait dit que la personne qui témoignera serait celle qui dirigera Hydro-Québec, sans préciser si la commission aurait lieu avant le départ de Mme Brochu en avril.

« Une commission parlementaire sans Sophie Brochu, c’est comme une réunion de la CAQ sans McKinsey, a dénoncé l’élu solidaire à l’Assemblée nationale. Il manque un gros morceau. »

M. Legault a souligné que Mme Brochu avait été « très claire » quand elle a dit en entrevue qu’elle ne partait pas en raison d’un différend stratégique avec le gouvernement. « C’est rendu que le chef de Québec solidaire fait de la compétition avec Éric Duhaime [le chef du Parti conservateur du Québec] pour être le champion des complots au Québec », a ironisé le premier ministre.

Plus tôt en conférence de presse, le député du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé, a laissé entendre que le gouvernement veut gagner du temps. « Il joue l’horloge. Plus il repousse, un moment Mme Brochu aura fait ses boîtes et elle aura quitté le bâtiment. »

Le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, a qualifié la situation à Hydro-Québec de « préoccupante », en conférence de presse. « Je pense qu’on peut clairement parler d’un manque de gouvernail, a dit l’élu libéral. On manque un plan de route. Ils vont nommer un ou une PDG. Quelle sera la feuille de route ? Est-ce que la feuille de route, c’est dire : « Appeler le ministre Fitzgibbon ? [le ministre de l’Énergie et de l’Économie, Pierre Fitzgibbon] » »

M. Tanguay craint que le ministre Fitzgibbon en mène trop large dans la gestion de la société d’État. « Il ne peut pas décider seul dans son bureau à portes closes. Nous devons participer à ces décisions. Quand j’entends M. Fitzgibbon dire : "On en a pour après 22 000 ou 24 000 mégawatts (MW) de projets, on va en prendre la moitié et c’est moi qui décide". On ne connaît pas les critères. »

Le chef de l’opposition faisait référence à un mémoire déposé, mardi, par Hydro-Québec, qui a révélé que la liste des demandes d’alimentation pour d’éventuels grands projets d’entreprises représenterait une puissance totale de 23 000 MW s’ils allaient tous de l’avant, hypothétiquement. Cela équivaut à 13 fois le complexe de la Romaine.

M. Fitzgibbon a dit qu’il pourrait approuver entre 8000 et 10 000 MW de projets industriels « pour la décarbonation et pour la création de richesse ».

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, parle d’un « affaiblissement » d’Hydro-Québec. « Il y a des préoccupations légitimes sur la politisation d’Hydro-Québec. »