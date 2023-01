Kaleido, un organisme spécialisé en épargne-étude, a assuré mercredi qu’il « compensera l’entièreté » des sommes dérobées dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) par des fraudeurs.

Plus tôt, mercredi, la chroniqueuse de La Presse, Marie-Eve Fournier, avait rapporté que le pire des scénarios s’est produit pour des clients de Kaleido, anciennement connue sous le nom de Universitas : le REEE de leur enfant avait été entièrement dérobé par des fraudeurs.

Linda Charrette, cliente de longue date de Kaleido, a par exemple appris qu’il n’y avait plus un sou dans le REEE de sa fille qui fréquente l’université. Les 10 000 $ qu’il contenait ont été retirés le 13 janvier. La somme était composée d’intérêts et de subventions gouvernementales. Il s’agit de la portion appelée PAE, pour « paiements d’aide aux études ».

Dans la foulée de cette affaire, l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’est montrée « très préoccupée par la situation » en réclamant notamment « un plan d’action précis » à l’entreprise, qui est originaire de la région de Québec.

L’incident initial s’était produit le 18 janvier, lorsque les experts en sécurité de l’entreprise ont identifié plusieurs « tentatives de transaction frauduleuses dans les comptes en ligne de certains clients ».

Si la « vaste majorité » des clients n’ont pas été touchés, ces données personnelles ont permis dans quelques cas « d’accéder à des comptes et, à l’aide de fausses preuves d’inscription aux études, d’effectuer des retraits », concède le groupe. « Les données personnelles qui ont été utilisées pour effectuer ces tentatives malveillantes ne proviennent pas des systèmes de Kaleido », assure-t-elle toutefois.

« Aujourd’hui, nous souhaitons rassurer nos clients. Face à une situation qui compromet injustement l’avenir de nos enfants, la question ne se pose pas ; l’épargne qu’ils ont accumulée toutes ces années n’est pas à risque », a expliqué la présidente et cheffe de la direction, Isabelle Grenier, dans une déclaration, en confirmant que « les sommes dérobées, y compris les rendements, s’il y a lieu » seront tous « compensés ».

Kaleido affirme que le processus de compensation « sera précisé dans les jours à venir et communiqué le plus rapidement possible aux personnes concernées ». « Depuis la réactivation de l’Espace client le 24 janvier, celui-ci fait l’objet d’une surveillance accrue et selon notre partenaire externe en matière de sécurité, aucune nouvelle tentative malveillante n’a été effectuée », explique-t-on aussi.

Pour la suite, le groupe « s’engage à faire preuve de transparence et à tenir informées l’ensemble de ses parties prenantes, au fur et à mesure que la situation le permettra ».