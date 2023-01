Depuis quelques années déjà, des professionnels des ressources humaines avancent qu’il est devenu nécessaire de repenser la façon d’évaluer la performance des employés.

Marc-André Nataf Directeur général de Cegid Amérique du Nord

Une récente étude de Cegid, éditeur de logiciels spécialisés en gestion des RH, abonde d’ailleurs dans ce sens : seulement 5 % des gestionnaires en ressources humaines et des dirigeants sont satisfaits du processus d’évaluation de la performance et des résultats qu’elle génère.

De plus, 59 % des personnes sondées pensent que les évaluations traditionnelles n’ont « aucun impact » sur leur rendement individuel. Beaucoup d’employés ne perçoivent pas l’évaluation de rendement comme une réelle occasion de développement personnel.

Devant de telles observations, comment faire en sorte que l’évaluation des employés soit pertinente et constructive pour leur croissance socioprofessionnelle ? Pourquoi établir un bilan et des objectifs une seule fois par année, alors que le développement des compétences est un processus continu et collaboratif ?

Manque de suivi

Lorsqu’effectuées sur une base annuelle, les évaluations s’avèrent peu efficaces pour permettre aux employés d’apporter des changements significatifs à leurs façons de travailler et à leurs performances. L’entretien annuel présente l’inconvénient d’être stressant pour les salariés et de n’offrir qu’une photographie parfois peu représentative de leurs savoir-faire et savoir-être.

Des études sur le sujet ont démontré qu’une majorité des employés souhaiteraient profiter de suivis sur une base périodique de leurs progrès et de leurs réalisations dans un cadre collaboratif propice à l’échange régulier de commentaires.

L’une des compétences clés des spécialistes des ressources humaines, aujourd’hui, est de savoir comment utiliser les technologies et les ressources existantes qui contribuent à améliorer les milieux professionnels. Par exemple, il peut s’agir de faire évoluer les méthodes de travail et de collaboration, et de perfectionner les instruments et les processus de mesure du rendement.

Relation harmonieuse et plateformes collaboratives

Alors, comment y arriver ? D’abord, le développement d’une relation harmonieuse et ouverte entre les gestionnaires et les employés permet à ces derniers de recevoir une rétroaction directe et opportune, ainsi que de discuter de leurs forces et de leurs possibilités de développement. Ensuite, il est conseillé de privilégier l’usage de plateformes collaboratives qui permettent aux gestionnaires de soutenir la progression et le succès des projets quotidiens de leurs employés. Finalement, il est important de repositionner l’entretien comme un moment de synthèse tourné vers le développement des employés.

En vue de la nouvelle année qui commence, je vous invite à adopter un mode de gestion de la performance qui encourage la connaissance des besoins et des aspirations des employés ainsi que l’optimisation de leurs compétences. Ce changement sera un important levier qui leur permettra de s’investir pleinement dans leur rôle, de faire évoluer leur carrière dans un environnement motivant et d’exercer une influence positive sur l’ensemble de votre organisation.