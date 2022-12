Hausse des prix des aliments

Des applis pour économiser à l’épicerie

Malgré les hausses successives des prix des aliments, et celles prévues pour 2023, il est encore possible de faire des économies dans le budget réservé à l’alimentation. D’abord, une bonne gestion du frigo et l’élimination du gaspillage. Et peut-être qu’il est temps d’ajouter une petite application pour aider à économiser davantage à l’épicerie ? Nous en avons testé cinq, parmi les plus populaires.