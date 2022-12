(Fort Worth) Le dollar américain porte, pour la première fois de son histoire, deux signatures féminines, dont celle de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, première femme à cette fonction, qui a symboliquement signé jeudi cette première série de billets à Fort Worth (Texas).

Agence France-Presse

Aux côtés de la signature de la secrétaire au Trésor, figure celle de la Trésorière des États-Unis, qui est, depuis le mois de septembre, la première femme d’origine amérindienne à ce poste, Marilynn Malerba, par ailleurs cheffe de la tribu Mohegan.

« C’est la première fois que la signature d’une femme Secrétaire au Trésor figurera sur les billets de banque américains et la première fois que les signatures de deux femmes apparaîtront sur notre monnaie », a déclaré Janet Yellen, lors d’un discours dans l’un des deux seuls sites aux États-Unis où sont imprimés les billets verts, à Fort Worth (Texas).

« Aujourd’hui, il ne s’agit pas que de moi ou d’une nouvelle signature sur notre monnaie. Il s’agit de notre travail collectif pour créer une économie plus forte et plus inclusive », a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden.

Elle a souligné que 62 % du personnel du département américain au Trésor était aujourd’hui féminin, avec des femmes à des postes de décision.

« Ce moment est historique », a commenté Mme Malerba.

Ces billets, de 1 et 5 dollars dans un premier temps, entreront en circulation en début d’année prochaine.

« Je dois l’admettre : j’ai passé beaucoup de temps à m’entraîner à signer », a plaisanté Janet Yellen.

En effet, a-t-elle raconté, s’« il est de coutume que les secrétaires au Trésor fournissent leurs signatures pour figurer sur la monnaie de notre pays […], les pères fondateurs n’ont pas tenu compte de ce qui semble être un attribut commun des secrétaires au Trésor : une écriture terrible ».

Le secrétaire au Trésor de Barack Obama, entre 2009 et 2013, Tim Geithner, a ainsi « dû changer sa signature pour la rendre lisible », a expliqué Janet Yellen.

Idem pour son successeur Jack Lew, qui a occupé cette fonction de 2013 à 2017, lors du second mandat du président démocrate : « lors de la nomination de Jack Lew au poste de secrétaire, le président Obama a plaisanté en disant qu’il devrait essayer de rendre “au moins une lettre lisible” dans sa signature ».

Le seul autre site d’impression des billets verts se situe dans la capitale fédérale, Washington.