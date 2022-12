Établie à Vancouver, ITC Construction Group, acquise par Pomerleau, se spécialise dans les projets dont la facture oscille entre 1 million et 600 millions et génère des revenus d’un peu plus d’un demi-milliard de dollars.

L’expansion pancanadienne de Pomerleau a franchi un moment charnière en septembre avec la clôture de l’achat d’ITC Construction Group – la plus importante acquisition de son histoire. Pour l’aider à prendre cette bouchée, le géant québécois de la construction reçoit un autre investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui s’élève cette fois-ci à 150 millions.

Cet appui du bas de laine des Québécois, qui sera annoncé ce mercredi, est trois fois plus élevé que les 50 millions investis en 2018.

Officialisé en septembre dernier, l’achat d’ITC permet à Pomerleau de faire d’une pierre deux coups : accroître sa présence dans l’Ouest canadien et « percer » le créneau de la construction résidentielle dans ce marché, explique son chef de la direction financière, Philippe Adam.

« Nous étions présents en Colombie-Britannique et en Alberta avec notre filiale Borea dans les projets d’énergies renouvelables [solaire et éolien], mais nous n’étions pas dans le résidentiel », a-t-il dit dans le cadre d’une visioconférence en compagnie de Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec pour la CDPQ. « C’est une double diversification. »

Pomerleau compte neuf bureaux au Canada, ce qui lui permet d’être présente dans tous les grands marchés du pays (Québec, Ontario, Maritimes et Ouest canadien).

Le montant de la transaction n’a pas été précisé. Établie à Vancouver, ITC, qui se spécialise dans les projets dont la facture oscille entre 1 million et 600 millions, génère des revenus d’un peu plus d’un demi-milliard de dollars, selon M. Adam. Cette entreprise dit avoir réalisé plus de 200 projets résidentiels, institutionnels et commerciaux, dont des complexes résidentiels dans des villes comme Vancouver, Calgary et Edmonton.

Un équilibre atteint

Au moment d’accueillir la CDPQ comme actionnaire, en 2018, Pomerleau, dont le nom est associé à d’importants projets d’infrastructures au Québec (Réseau express métropolitain, réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et nouvelle brasserie Molson à Longueuil), générait les deux tiers de son chiffre d’affaires dans la province.

Grâce à sa nouvelle prise, l’entreprise fondée il y a six décennies réalisera autant de revenus à l’extérieur du Québec que dans le marché québécois. Ses revenus atteignent 4 milliards.

« Pour nous, cet investissement [les 150 millions] s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’appuyer des acquisitions d’entreprises québécoises qui en réalisent à l’extérieur du Québec. Cela renforce la présence pancanadienne de Pomerleau en plus de faire partie de notre stratégie d’appuyer des champions d’ici. »

Cette annonce du gestionnaire de régimes de retraite publics et parapublics survient deux jours après la sortie de son grand patron Charles Emond, qui se fixe une cible de 100 milliards en actifs québécois pour 2026. Cela représenterait une hausse de plus du quart par rapport à aujourd’hui.

Une longue relation

Les premières discussions entre ITC et l’entreprise québécoise ont eu lieu il y a environ sept ans, révèle son chef de la direction financière. Elles se sont accélérées dans la dernière année dans la foulée de la mort de l’un des deux actionnaires de l’entreprise de Vancouver, qui était âgé de plus de 80 ans. Cela a « accéléré les questions de vente et de relève », explique M. Adam.

Si l’entreprise continue de garder l’œil ouvert au chapitre des acquisitions, son numéro deux concède qu’il pourrait y avoir une pause afin de digérer la plus récente bouchée.

« C’est une grosse acquisition, souligne M. Adam. On a aussi une forte croissance interne. Pomerleau, ce n’est pas le genre de compagnie qui va faire de huit à dix acquisitions par année. Pour l’instant, on va prendre le temps de bien l’intégrer [ITC]. »

La collaboration entre la CDPQ et Pomerleau ne se limite pas à l’actionnariat de la société. En février dernier, l’entreprise avait annoncé un nouveau fonds d’investissement consacré aux infrastructures et aux énergies renouvelables. La Caisse s’était engagée à contribuer à hauteur de 40 millions.