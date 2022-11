Dans la région de Montréal, les secteurs d’industrie où l’utilisation principale du français a le plus diminué de 2001 à 2021 étaient l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, le secteur de la finance et des assurances, et les services professionnels, scientifiques et techniques, précise l’agence.

Au Québec, la proportion de travailleurs utilisant principalement le français au travail est en légère baisse au profit de l’anglais, selon les plus récentes données de Statistique Canada, publiées le 30 novembre

Statistique Canada note toutefois que la hausse de la proportion de travailleurs utilisant principalement l’anglais résulte en partie du changement apporté à la question sur les langues de travail.

Ce changement amenait les travailleurs à déclarer moins fréquemment utiliser le français et l’anglais à égalité, et à déclarer plus fréquemment utiliser une seule de ces deux langues de façon principale, indique-t-on.

En 2021, 79,9 % des travailleurs résidant au Québec utilisaient principalement le français au travail, 14 % utilisaient principalement l’anglais, et 5,4 % utilisaient les deux langues à égalité.

Le Québec se distingue aussi par une forte prévalence du plurilinguisme au travail, selon Statistique Canada.

Parmi l’ensemble des provinces et territoires, le Québec était au deuxième rang, après le Nunavut, au chapitre de la proportion de travailleurs utilisant plus d’une langue régulièrement au travail, soit 28,7 % des travailleurs.

Plus de détails à venir.