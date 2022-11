Janet Yellen estime que « la faillite récente d’une plateforme majeure de cryptomonnaies et les conséquences malheureuses qui en ont résulté pour les détenteurs d’actifs et les investisseurs démontrent la nécessité d’une surveillance plus efficace » de ces marchés.

(Washington) La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a vigoureusement plaidé mercredi pour « une surveillance plus efficace » du marché des cryptomonnaies, à la lumière de la déroute de la plateforme d’échanges FTX.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, Mme Yellen estime que « la faillite récente d’une plateforme majeure de cryptomonnaies et les conséquences malheureuses qui en ont résulté pour les détenteurs d’actifs et les investisseurs démontrent la nécessité d’une surveillance plus efficace » de ces marchés.

À la suite de travaux déjà menés par le Trésor, certains risques ont été identifiés, « notamment le mélange des actifs des clients, le manque de transparence et les conflits d’intérêts » qui se sont trouvés « au centre des tensions sur le marché observées la semaine dernière », dit le communiqué.

La responsable ajoute que « le gouvernement fédéral, y compris le Congrès, doivent également agir rapidement pour combler les lacunes réglementaires identifiées par l’administration Biden ».

La secrétaire au Trésor assure que pour l’instant, les retombées des récents évènements sur les marchés de la crypto « ont été limitées ». Toutefois de nouvelles interconnexions entre le système financier traditionnel et les marchés des cryptoactifs « pourraient soulever des problèmes de stabilité financière plus large », mentionne le Trésor.

Ces propos de Mme Yellen font suite à des appels de plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) — banque centrale — lundi, qui ont aussi souhaité une régulation du secteur.

La plateforme de cryptomonnaies FTX, dans la tourmente depuis une dizaine de jours, a annoncé en fin de semaine dernière se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites et son fondateur a démissionné. La plateforme a en outre été victime de transactions non-autorisées.