Le Groupe Functionalab, qui détient une trentaine de cliniques de médecine esthétique principalement situées au Québec, fusionne avec la division d’esthétique médicale du groupe canadien FYihealth, ce qui lui permet de doubler sa taille.

Marc Tison La Presse

L’opération modifie substantiellement le visage de la médecine esthétique au Canada.

« On se positionne clairement comme le leader au Canada, dans une industrie en très belle croissance », se réjouit Francis Maheu, cofondateur et président-directeur général du Groupe Functionalab.

« Les deux sociétés sont de tailles très similaires. On va capitaliser sur les meilleurs actifs de chaque côté, précise-t-il. On a une belle complémentarité géographique avec eux, qui sont très forts dans l’Ouest. »

Groupe Functionalab possède 29 cliniques de médecine esthétique sous l’enseigne Dermapure, la plupart au Québec, et deux établissements en Colombie-Britannique, sous la marque ProjectSkin MD.

FYi Medical Aesthetics détient pour sa part 37 cliniques réparties partout au pays.

Avec la transaction, le Groupe Functionalab, qui donne son nom à la nouvelle entreprise, compte désormais 68 établissements. La grande majorité des cliniques porteront l’enseigne Dermapure, et moins d’une demi-douzaine afficheront la marque ProjectSkin MD.

« On va littéralement doubler », constate Marilyne Gagné, présidente des cliniques Dermapure et ProjectSkin MD et fondatrice de Dermapure.

Avec la fusion, on passe aussi d’un chiffre d’affaires de 100 millions, qu’on a atteint cette année, à 200 millions. Marilyne Gagné

Le groupe emploiera 700 personnes, dont près d’une centaine de médecins. « Je suis encore en train de les dénombrer dans chaque ville », ajoute la présidente.

Le bureau central des cliniques demeure en Estrie, berceau de la marque Dermapure. « On a une équipe d’une centaine de personnes ici, en soutien aux cliniques », dit-elle.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Marilyne Gagné, présidente des cliniques Dermapure et ProjectSkin MD et fondatrice de Dermapure

Francis Maheu est désormais coprésident-directeur général de la nouvelle entité. Il partage la présidence avec le Dr Jason McWhirter, chef de la division FYi Medical Aesthetics, qui se détache de sa maison mère pour constituer la nouvelle entreprise. Marilyne Gagné demeure présidente de Dermapure et ProjectSkin MD.

« On va gérer la compagnie les trois ensemble », informe Francis Maheu.

Les deux entreprises se jaugeaient déjà l’une l’autre depuis quelque temps.

« Il y a quatre grands consolidateurs sur le marché, on en faisait déjà partie, parce qu’on grandit par acquisitions depuis déjà huit ans, relate Marilyne Gagné. On observait ce groupe qui venait tout juste d’arriver, il y a deux ans, et qui s’était concentré à ne faire que des acquisitions. Ils n’ont pas de marque de commerce commune et ils n’ont pas d’équipe de gestion. C’était pour eux et nous un super timing pour s’unir. »

La fusion, qui devrait être finalisée le 1er janvier 2023, est soutenue par les investissements de LCatterton, du groupe FYihealth et de L’Oréal.

Des produits également

Les cliniques d’esthétique médicale fournissent environ 90 % du chiffre d’affaires du Groupe Functionalab, mais l’entreprise distribue également des produits de soins professionnels sous sa marque Functionalab, utilisée dans ses cliniques, ainsi que la gamme Jouviance, distribuée en pharmacie. La marque Functionalab profitera tout spécialement de la transaction.

« Cette fusion donne aussi une opportunité de déployer davantage notre marque dans un réseau plus étendu », explique Francis Maheu.

Un appétit pour la croissance

L’appétit vient en mangeant, et le Groupe Functionalab compte bien poursuivre rapidement son expansion.

« On est à 68 cliniques, mais on va rapidement se rendre à 75, lance Francis Maheu. Je peux penser qu’on ne sera pas loin de 100 au Canada en 2023 ou au début de 2024. D’ici trois à cinq ans, on se fixe d’avoir plus de 200 cliniques. »

« Ça nous fait aussi un tremplin vers l’expansion américaine sous peu, indique pour sa part Marilyne Gagné. C’est un chapitre extraordinaire ! »