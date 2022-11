On estime qu’au Canada, plus de 54 % d’utilisateurs de TikTok visionnent et interagissent avec des publicités qui s’intègrent à leur fil d’actualité.

Au moment où tous les chantiers RH sont en cours, une pratique de plus en plus intrigante tend à s’accélérer.

Manal Khales Fondatrice de Manali, la marque employeuse, consultante et enseignante de marketing, HEC Montréal

En effet, de plus en plus d’entreprises sont actives sur TikTok en ce moment au Québec. On estime qu’au Canada, plus de 54 % d’utilisateurs de la plateforme visionnent et interagissent avec des publicités qui s’intègrent à leur fil d’actualité.

Ces chiffres ne peuvent laisser les marques indifférentes.

Ce réseau indéniablement ingénieux et redoutable aux attributs addictifs fait fureur auprès des jeunes internautes. Il connaît un succès sans précédent. Ses vieux frères, avec à leur tête Facebook, le dinosaure, ne sont pas de taille.

Saviez-vous que 71 % des utilisateurs de TikTok affirment que le réseau a un plus grand impact sur leur vie comparativement au reste des réseaux et que 79 % d’entre eux déclarent que le contenu qu’ils consomment sur la plateforme les inspire à essayer de nouvelles choses dans leur vie ?

Cette plateforme a trouvé une combinaison gagnante. Si vous demandez à ceux qui y sont chaque jour, ils vous diraient qu’elle est accessible, intime et fluide.

Qu’y font les RH ?

Aujourd’hui, les difficultés de recrutement forcent à accélérer les stratégies d’attraction. Certains tirent à droite et à gauche, ne sachant pas qu’ils se tirent parfois dessus par la même occasion.

En effet, de plus en plus d’entreprises confient la gestion de leur compte TikTok à une personne habile sur la plateforme sans aucune stratégie en amont.

Lorsqu’on les questionne, elles disent devoir être partout pour toucher toutes les cibles et augmenter leurs chances d’attirer un maximum de candidats.

« TikTokaction »

La seule stratégie qu’on décèle sur TikTok est d’avoir l’air « cool » en tant qu’employeur. On veut donner l’impression que l’environnement de travail est amusant, libre, stimulant et dynamique.

Un exemple fréquent est celui des employés qui dansent sur une musique tendance au bureau. La vidéo comprend des textes qui expliquent les étapes requises pour postuler à un emploi au sein de leur organisation. C’est comme une « section carrière » vivante, mais à qui s’adresse-t-elle au juste ?

Il est crucial de se rappeler qu’avant de produire du contenu sur une plateforme, il est primordial d’avoir une stratégie en amont. Sans quoi, perte de temps et d’argent s’ensuit. La clé réside dans la planification. Planifier revient à établir des objectifs qui respectent l’ADN de la marque. Même lorsqu’on publie du « contenu spontané », il est important que ce dernier respecte les codes de la marque.

Un retour aux bases est essentiel pour éviter d’entacher sa marque employeur, qui a des empreintes digitales permanentes.

Mis sous pression et faute de ressources, les recruteurs acceptent de tout tenter pour attirer les jeunes travailleurs.

Où est le problème ?

Une action comme une publication TikTok sans aucune stratégie revient à jeter une bouteille à la mer avec un message. On ne sait ni qui va la recevoir ni si le message va être pertinent pour celui qui y sera exposé.

Dans un scénario positif où la vidéo deviendrait virale et se rendrait à destination par magie, puisque TikTok présente cette possibilité, l’image véhiculée n’a souvent pas de lien avec ce qui se passe réellement à l’interne.

Cela fausse les perceptions de ceux qui sont exposés aux messages et crée de véritables enjeux de rétention plus tard.

Pour finir, une marque employeur pertinente a le rôle de connecter et d’inspirer les candidats potentiels grâce à une structure identitaire authentique pour maximiser les chances d’attirer et de fidéliser pour les bonnes raisons.