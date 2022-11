Si tous les projets qui sont sur la table se réalisent, le Québec fera plus que doubler sa capacité de production éolienne au cours des prochaines années. Les tours d’éoliennes se multiplieront et le réseau de transport d’électricité devra être adapté. Le paysage en sera transformé. Est-ce qu’on est prêt pour ça ?

Hélène Baril La Presse

« C’est un grand chantier qui est devant nous », reconnaît Frédéric Côté, directeur général de Nergica, le centre de recherche en énergie renouvelable établi à Gaspé. « Si on joue bien nos cartes, on va réussir. »

La transition énergétique n’est plus un concept abstrait, constate Frédéric Côté. « Le discours a changé dans les dernières années. Il y a moins de gens à convaincre. »

Par contre, alors que les gouvernements et les entreprises se donnent des objectifs de carboneutralité pour 2030 ou 2050, de plus en plus de gens se demandent ce qu’on peut faire aujourd’hui, ajoute-t-il au cours d’un entretien avec La Presse.

Symposium Transition Solution

C’est pour répondre à cette question que Nergica organise le Symposium Transition Solutions qui se tient à Ottawa la semaine prochaine, en même temps que des discussions sur l’avenir de la planète auront lieu en Égypte, à la COP 27.

Nergica est un centre de recherche appliquée. On s’intéresse aux solutions concrètes. On veut mettre l’accent sur les gestes à faire maintenant. Frédéric Côté, directeur général de Nergica

Les participants issus de différents horizons, de la finance à la gouvernance, discuteront donc de solutions à amorcer sans attendre.

Il faut par exemple entreprendre la conversion des travailleurs de l’industrie du pétrole pour s’assurer d’avoir les ressources humaines nécessaires, illustre-t-il.

Le campus de Gaspé du cégep de la Gaspésie et des Îles commence à adapter son offre de formation avec un programme spécialisé de technologie du génie électrique qui sera offert l’an prochain. Transformer les bâtiments, intégrer les risques climatiques dans les décisions d’investissement, plusieurs autres pistes peuvent être empruntées.

Repenser les façons de faire

« Ce ne sont pas uniquement des solutions technologiques qui nous aideront à accélérer la transition énergétique », explique le directeur général de Nergica.

« Il faut repenser nos façons de faire, poursuit-il, en planifiant globalement plutôt que projet par projet. Plutôt que de laisser aux promoteurs le choix des projets et de leurs emplacements, il serait plus logique de commencer par une évaluation du potentiel d’un territoire, pour inviter ensuite les promoteurs à présenter des projets. La planification des lignes électriques cruciales pour l’accès à l’électricité, l’énergie de l’avenir, en serait simplifiée. »

Les municipalités ont un rôle important à jouer dans cette redéfinition des priorités, mais il faut surtout « travailler en équipe » pour réussir, dit Frédéric Côté. « La transition énergétique, c’est le moteur de l’économie pour les 50 prochaines années. »