Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Dubé La Presse

La recette

Un engagement avec une cible précise

Qui sont les meilleurs employeurs au monde pour les femmes en 2022 ? Selon une vaste enquête du magazine Forbes, une société québécoise arrive au 4e rang mondial : le Mouvement Desjardins. « Quand on est une entreprise qui existe depuis 122 ans comme Desjardins, la longévité fait qu’on n’est pas en train de chercher les mots à la mode ou des effets de spectacle pour le prochain trimestre. On est convaincu que l’on construit pour le long terme », explique en entrevue avec La Presse Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, fier qu’une entreprise québécoise se distingue sur la planète. « Quand on parle du leadership du Québec ou de l’affirmation de qui l’on est, je suis vraiment content du Mouvement Desjardins », confie-t-il. Le magazine Forbes et la société d’études de marché Statista ont interrogé de façon anonyme 85 000 femmes travaillant dans 36 pays. Les femmes ont évalué les performances de leur employeur sur l’équité salariale, l’égalité des genres dans les possibilités d’avancement et les congés parentaux. Le classement final tient compte également de la représentation des femmes au sein de la direction et du conseil d’administration ainsi que de la perception du public quant à la parité.

Le chiffre

636

C’est le nombre de femmes qui ont dorénavant confiance en leurs capacités et en leur avenir professionnel après avoir été formées et accompagnées par le programme s’Entreprendre de la Fondation Lise Watier. Le programme célèbre cette année ses cinq ans d’existence. Il a été mis sur pied pour des femmes qui souhaitent réaliser un projet professionnel lié à l’entrepreneuriat, poursuivre leurs études postsecondaires ou trouver un emploi plus valorisant. Le but ultime est que chaque femme atteigne l’autonomie financière, une valeur chère à Lise Watier. Avant d’intégrer le programme, 71 % des participantes gagnaient moins de 25 000 $ par année. Un an après avoir terminé le programme, 33 % sont en meilleure posture financière, selon les données fournies par la Fondation Lise Watier. Le programme est offert dans les Laurentides, en Montérégie, à Québec, à Montréal et à Toronto, en français et en anglais.

L’outil

Le budget-temps

Vous êtes un entrepreneur à la tête d’une très petite entreprise ou un travailleur autonome qui fait moins de 250 000 $ de chiffre d’affaires par an ? Vous allez apprécier Le budget-temps, un nouvel outil en ligne gratuit qu’a créé l’entrepreneure Helene-Sarah Becotte, Ph. D. en mathématiques et diplômée en gestion des opérations. La jeune femme, qui a fondé sa propre entreprise, GRISDD, alors qu’elle était enceinte, a voulu aider d’autres entrepreneurs à avoir un meilleur équilibre entre qualité de vie et rentabilité. En allant sur le site de l’outil, vous entrez le nombre d’heures par semaine que vous souhaitez travailler, le nombre de semaines de vacances que vous visez et le montant que vous espérez avoir dans vos poches par mois. Vous avez à peine le temps de cligner des yeux que l’outil vous donne votre chiffre d’affaires cible, en plus de vous proposer une répartition de ce montant en profit, salaires, charges sociales, impôts et dépenses d’exploitation. Vous avez aussi le taux horaire minimal pour atteindre vos objectifs et votre répartition du temps entre production, tâches administratives, stratégies, ventes et marketing. Un portrait de l’équilibre idéal, quoi !

PHOTO FOURNIE PAR HELENE-SARAH BECOTTE L’entrepreneure Helene-Sarah Becotte

Le mot

Perception

Dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, il y a souvent des enjeux de perception d’une même situation. Dans ce contexte, il est fort intéressant de comparer les réponses au sondage pancanadien de Bureau en gros réalisé par Angus Reid. Le tiers des répondants travaillent à distance, l’autre tiers en mode hybride, le dernier tiers entièrement au bureau et ils ont tous des perceptions différentes du monde du travail. La plupart des employés travaillant à distance ou en mode hybride sont heureux de leur arrangement actuel, tandis que la moitié de ceux travaillant principalement au bureau affirment aussi qu’ils sont satisfaits. La répercussion des horaires flexibles sur la qualité de vie n’est pas perçue tout à fait de la même façon par les employés et par les employeurs. Contrairement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre, ce sont les employeurs (63 %) qui croient que le travail à distance, le mode hybride et les heures flexibles améliorent de façon importante la qualité de vie, alors que 55 % des employés sont de cet avis. À l’opposé, seulement 3 % des employeurs croient qu’ils n’ont aucun effet, contre 18 % d’employés.

La solution

Disponible en tout temps

Si on évoque un service offert sept jours à toute heure de la journée pour veiller au bien-être des individus, vous penserez peut-être à une superclinique révolutionnaire qui ne connaît pas les temps d’attente. Or, c’est un peu le concept que propose à ses 140 employés la société internationale d’experts-conseils de stratégie numérique Big Bang. Les employés ont accès à un service de télémédecine à longueur de journée grâce auquel ils peuvent rencontrer un médecin par vidéo à toute heure du jour ou de la nuit, explique au téléphone Anna Romanowski, gestionnaire du développement corporatif pour l’entreprise québécoise. Les employés ont aussi accès à toutes les applications de bien-être, dont une pour la gestion du stress, et à un service de changement de pneus. « On a identifié certaines choses qui peuvent vraiment faciliter la vie des employés et améliorer leur style de vie », affirme-t-elle. Les employés peuvent d’ailleurs travailler à partir de n’importe quel endroit ou pays, peu importe le fuseau horaire, avec un horaire flexible. Big Bang a d’ailleurs été certifié comme l’un des meilleurs lieux de travail pour la quatrième année consécutive par Great Place to WorkMD Canada, qui sonde les employés de façon confidentielle et détaillée. « Ça permet d’améliorer nos politiques pour les employés en fonction des réponses, et la certification facilite le recrutement », soutient Anna Romanowski.