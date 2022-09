Pleins feux sur l’Apple Watch

Pour le grand retour en personne après trois ans au Steve Jobs Theater, Apple a pris le pari de ne pas mettre en vedette son produit le plus payant, l’iPhone, pour son évènement annuel. C’est plutôt sa montre Apple Watch qui a bénéficié des annonces les plus marquantes mercredi, avec un modèle Ultra conçu pour plongeurs et randonneurs, un détecteur de collisions et un thermomètre cutané intégré pour prédire l’ovulation.