Grande entrevue

Le Festival d’été de Québec, un moteur économique estival

Depuis sa création il y a 54 ans maintenant, la popularité du Festival d’été de Québec a toujours été au rendez-vous, mais l’édition 2022, qui bat son plein actuellement dans la Vieille Capitale, a généré un intérêt inégalé à ce jour. « On a vendu nos 125 000 laissez-passer 75 jours avant le début de l’évènement, c’est du jamais-vu », s’exclame Anne Hudon, PDG du Festival d’été de Québec et de BLEUFEU, l’organisme sans but lucratif qui chapeaute cet incontournable happening estival québécois.