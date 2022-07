Une importante enquête du quotidien britannique The Guardian, dont les données ont été partagées avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a levé le voile sur les pratiques douteuses d'Uber. Voici ce que vous devez savoir.

L’histoire de la plateforme Uber, créée en 2010, a été émaillée de scandales de harcèlement, piratage, espionnage industriel et bras de fer avec la justice. L'AFP fait le tour de ce que l'on savait avant la parution lundi d’une vaste enquête internationale de journalistes.

À regarder : Super Pumped : The Battle for Uber

C’est Joseph Gordon-Levitt qui incarne le premier grand patron d’Uber, Travis Kalanick, qui emprunte le même vocabulaire pompeux et vide que Kendall (Jeremy Strong) dans Succession.

Espionnage des chauffeurs, fiasco de relations publiques et surveillance de reporters trop curieux, c’est amplement suffisant pour accorder une note de trois étoiles à Super Pumped : The Battle for Uber. Bonus : vous n’avez pas à alimenter de conversation futile pendant votre trajet télévisuel.

À voir sur Crave.

Hugo Dumas