Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

Le geste

L’action en photos

Papillon, champignon, fougère, cerf… Depuis avril, 300 employés de Telus à Montréal prennent des photos de la nature qui les entoure, lors de marches ou de randonnées. Le but : participer à un projet sur les changements climatiques à la demande d’Espace pour la vie, dans le cadre du Défi Biodiversité. « Nous sommes extrêmement mobilisés, raconte Frédéric Le Pailleur, directeur général, services résidentiels, de Telus. Environ 90 % des membres de l’équipe contribuent. C’est très gratifiant, car on contribue à une banque scientifique avec des gens qui échangent à travers la planète. On peut prendre en photo tout ce qui est vivant. Ça devient des marches en pleine conscience. »

Cette activité fait partie du programme Journées de bénévolat de Telus, qui en est à sa 17e année. Elle est d’autant plus pertinente que la marche est on ne peut plus bénéfique pour la santé mentale après deux ans de pandémie, au dire de M. Le Pailleur. Jusqu’à présent, environ 3000 photos ont été envoyées. Le défi dure jusqu’au 31 décembre 2022. « De telles activités soudent les équipes et donnent un but dans un cadre qui dépasse celui du travail. »

La citation

Mon argent n’est pas pour moi. Je réfléchis constamment à ce que je peux en faire pour aider les autres. La chanteuse Rihanna, dont la fortune est évaluée à 1,4 milliard US

PHOTO DIMITRIOS KAMBOURIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rihanna

Le chiffre

500 000 $

C’est la somme destinée à l’organisme international Centre pour les droits reproductifs consentie par l’entreprise canadienne Lululemon, dans la foulée du renversement du jugement Roe c. Wade par la Cour suprême des États-Unis. Depuis deux semaines, les gestes d’appui au droit à l’avortement des femmes de la part des entreprises se multiplient. Dimanche, Jennifer Rubio, PDG et fondatrice du détaillant de bagages Away, et son mari Stewart Butterfield, PDG et cofondateur de la plateforme d’échanges en entreprise Slack, ont annoncé sur Instagram qu’ils donneraient une somme équivalente, à hauteur maximale de 1 million de dollars américains, aux dons destinés à la National Network of Abortion Funds.

Source : Inc.com

Le mot

Flexibilité

C’est ce vers quoi il faut tendre à une ère où attirer et retenir des employés relèvent de la discipline olympique. Mais flexibilité ne signifie pas uniquement malléabilité dans les horaires, rapporte-t-on sur le blogue de la firme de stratégies en ressources humaines Kolegz, où sont énumérés des conseils aux directions pour arriver à l’être :

Sortir des sentiers battus ;

Questionner les employés ;

Éviter de projeter ses propres besoins sur les salariés ;

Documenter les initiatives de flexibilité.

Source : Kolegz

La liste

PHOTO MAY JAMES, AGENCE FRANCE-PRESSE Hong Kong

Les plus chères

La firme de services-conseils Mercer dresse la liste des villes où il est le plus cher de s’établir, vivre et travailler. Un outil à consulter si vous comptez envoyer des employés à ces endroits ou déménager, comme le rapporte Forbes. Une seule ville canadienne figure dans le top 100, soit Toronto en 89e position. Les dix premières places appartiennent à :

Hong Kong Zurich (Suisse) Genève (Suisse) Bâle (Suisse) Berne (Suisse) Tel Aviv (Israël) New York (États-Unis) Singapour Tokyo (Japon) Beijing (Chine)

Source : Forbes

Le truc

Conciliation travail-famille réaliste

En quête du parfait équilibre en conciliation travail-famille ? Laissez tomber ! Il y a peu de chances d’y parvenir, lit-on sur le site d’Entrepreneur. Il est important d’y aller à la journée avec des plans de match à courte vue. Cela dit, pour penser moins au travail une fois à la maison, mieux vaut rester concentré et être productif au travail. Et penser à la technique Pomodoro (de l’auteur et conseiller en affaires Francesco Cirillo) pourrait convenir à certains gestionnaires. Elle consiste à rester concentré à une tâche pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Après quatre cycles, on se permet une pause de 20 minutes et on recommence. La technique permet d’éviter les distractions et les pertes de temps, et ainsi de mener à bien une tâche importante.

Source : Entrepreneur