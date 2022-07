ExxonMobil

Des profits gonflés d’au moins 2,5 milliards US par la flambée des hydrocarbures

(New York) ExxonMobil a indiqué vendredi dans un document boursier que l’envolée des cours du pétrole et du gaz sur les marchés, qui fait grimper la facture d’énergie des consommateurs et entreprises, devrait gonfler ses bénéfices d’au moins 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre.