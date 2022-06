Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le geste

Nuvei solidaire

Dans la foulée de l’invalidation de Roe c. Wade par la Cour suprême des États-Unis, la direction du fournisseur montréalais de solutions de paiement électronique Nuvei a décidé de payer les frais de déplacement, jusqu’à concurrence de 4000 $, aux employées devant de se rendre dans un autre État où l’avortement restera légal. « Je reconnais que c’est un enjeu sensible et qu’on a tous notre opinion sur le sujet […], mais nous voulons nous assurer que nos employées ont l’appui dont elles ont besoin », a écrit le PDG Philip Fayer sur LinkedIn.

« On ne tient pas à s’immiscer dans le débat politique comme tel, mais on veut bien prendre soin de nos employées, dit Nikki Zinman, chef des ressources humaines de Nuvei, en entrevue avec La Presse. C’est une façon de les traiter équitablement. Parallèlement, on travaille à actualiser notre régime d’assurances à cet effet. »

La mesure, communiquée à l’interne, s’adresse à la famille, donc aux femmes autant qu’aux hommes (accompagnateurs, par exemple) employés de Nuvei. Environ 275 des 1570 employés que compte l’entreprise dans le monde habitent aux États-Unis.

Cette décision s’ajoute à celles prises par de nombreuses autres organisations, comme Starbucks, Tesla, Yelp, Airbnb, Microsoft, Netflix, Patagonia, DoorDash, JPMorgan Chase, Levi Strauss, Lyft, PayPal, Reddit, Walt Disney, Meta, Condé Nast et Bank of America. « Nous avons allongé la liste des traitements médicaux admissibles à un remboursement après un déplacement, précise l’institution financière dans un communiqué. Cette liste inclura désormais les traitements contre le cancer, les transplantations d’organes, la santé reproductive incluant les avortements et les traitements dans des centres de santé mentale. »

De son côté, Lyft s’assure aussi de protéger les chauffeurs qui pourraient être poursuivis après avoir transporté des femmes dans un autre État pour un avortement.

La citation

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrew Cogliano, de l’Avalanche du Colorado

J’ai dit [aux coéquipiers] de penser au moment présent et non aux célébrations de la Coupe, pour ne pas avoir de regrets. Et ce message a été relayé par nos leaders. Andrew Cogliano, attaquant de l’Avalanche du Colorado, champion de la Coupe Stanley en six rencontres, après une défaite au 5e match contre le Lightning de Tampa Bay

Le chiffre

150 000 $

C’est la somme dégagée par la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) afin de mettre sur pied l’initiative « Un réseau d’allié.e.s », qui aidera à l’inclusion des jeunes issus de la diversité dans la communauté d’affaires. L’argent provient du gouvernement du Québec. Une première.

Diversité

Mieux inclure les membres de la communauté LGBTQ+

Dans un atelier organisé par Formations Infopresse, Olivia Baker, chargée de programme de la Fondation Émergence, a énuméré cinq pratiques permettant de rendre les environnements de travail plus inclusifs :

Formation

« Les gens ont généralement l’impression qu’ils n’ont pas de biais inconscients qui peuvent porter préjudice à certaines minorités, indique Olivia Baker. Or, on a tous des biais. […] S’éduquer est une bonne façon de mieux comprendre une réalité afin de mieux accompagner les personnes qui font partie de ses communautés. »

Politiques antiharcèlement révisées et diffusées

« On peut les partager par infolettre ou les afficher dans des espaces communs. »

Langage inclusif

« C’est bon pour tout le monde. Le langage inclusif sert à déranger l’idée que le masculin l’emporte. Non seulement ce geste est plus respectueux à l’égard des femmes, il l’est aussi pour les personnes non binaires. »

Place aux pronoms (il, elle, iel, on)

« Il est très utile de favoriser un espace de discussion où ceux qui le souhaitent sentent qu’ils ont la liberté de dire leurs pronoms. »

Accessibilité des services et espaces

« Est-ce que les assurances couvrent les soins des personnes trans ? Est-ce que les familles homoparentales ont accès aux mêmes avantages que les familles hétérosexuelles ? », lit-on dans le compte rendu de Formations Infopresse.

Le truc

Plus d’insatisfaction

PHOTO JOSHUA ROBERTS, REUTERS À la mi-juin, les employés d’un magasin Apple de Towson, aux États-Unis, se sont syndiqués.

Les luttes d’employés pour se syndiquer augmentent plus que jamais aux États-Unis. Les nouvelles touchant des Amazon, Starbucks ou Apple restent en tête, selon Forbes. Le manque d’employés dans les entreprises et l’impression d’être traités injustement font partie des raisons menant au désir de syndicalisation. De telles demandes sont plus le résultat d’une insatisfaction généralisée et de stress accru que d’un désir de hausser ses conditions de travail, lit-on. Avant d’entendre des salariés passer à l’acte, des directions peuvent décider de prioriser des ventes moindres plutôt que de garder une productivité élevée avec moins de main-d’œuvre, de prêter une oreille plus attentive aux doléances des troupes et d’offrir des bonis pour ceux qui abattent plus de travail ou qui maintiennent la cadence.

