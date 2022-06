Un nouveau regroupement de restaurateurs voit le jour sous le nom de Grandio

Nathaëlle Morissette La Presse

Sportscene – qui gère La Cage – Brasserie Sportive – devient Grandio. Ce tout nouveau regroupement de restaurateurs comptant plus d’une dizaine de chaînes et une cinquantaine de succursales permettra notamment à Cochon dingue, une institution de Québec, de s’implanter dans le paysage montréalais. L’objectif de ce groupe : créer un « nouveau fleuron québécois ».

Groupe Grandio, qui sera officiellement créé à la fin de juillet, réunira notamment La Cage – Brasserie sportive, Cochon dingue, Chez Lionel, Crémy Pâtisserie et Moishes. Chaque marque continuera de fonctionner de façon indépendante.

Cette structure organisationnelle sera essentiellement dirigée par Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Grandio – anciennement Sportscene (La Cage – Brasserie sportive, Moishes) –, Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs (Cochon dingue, Lapin sauté, Café du monde), et la Corporation financière Champlain. Celle-ci a pris les commandes de Sportscene avec Jean Bédard lorsque l’entreprise a été privatisée en début d’année.

Créé en réaction à la pandémie, qui a durement touché les restaurateurs, Grandio permettra à des entreprises d’ici de continuer à prospérer au Québec, selon Pierre Moreau. « Le danger quand on vit des crises comme celle-là, c’est que les Américains viennent ramasser nos entreprises. Ça me plaisait de me dire que je serais avec une gang qui veut garder nos entreprises au Québec », a-t-il raconté au cours d’une entrevue téléphonique.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs (Cochon dingue, Lapin sauté, Café du monde)

Grandio permettra également à plusieurs chaînes de sortir de leur giron. « On fait ce deal-là pour amener Cochon dingue à Montréal, ça, c’est sûr », affirme pour sa part Jean Bédard. Restos Plaisirs avait l’intention depuis un moment de s’implanter sur la Rive-Sud, dans la couronne nord et éventuellement dans la métropole, mais la pandémie est venue bousiller les plans de l’entreprise dont le siège social se situe à Québec.

Avec Groupe Grandio, le projet pourra finalement se concrétiser, ce qui illustre bien la force et l’avantage de faire partie d’un tel regroupement, selon Jean Bédard. « On a la force financière du Groupe Champlain derrière nous. »

Pour nous autres, ça va être un accélérateur de croissance. J’ai des partenaires qui sont déjà bien implantés dans la région de Montréal. Ils vont nous aider à identifier des sites où on pourrait développer nos marques. Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs

Y a-t-il un risque à tenter de s’établir plus à l’ouest, là où le marché diffère de celui de Québec ? « J’ai quand même un peu d’expérience en restauration, ça fait 30 ans que je bamboche dans ça, rappelle-t-il, un sourire dans la voix. On va avoir maintenant une grande équipe qui connaît bien les marchés. Je ne suis vraiment pas préoccupé par notre capacité à nous implanter dans la grande région de Montréal », ajoute M. Moreau, admettant tout de même dans la foulée que de « petits ajustements » pourraient être nécessaires.

Le restaurant Moishes, institution du boulevard Saint-Laurent pendant 80 ans et rachetée par Sportscene en 2018, qui le rouvrira à l’automne dans l’édifice de la Caisse de dépôt et placement, pourrait pour sa part étendre ses tentacules jusqu’à Ottawa. « On va se faire une belle plateforme de marques québécoises qu’on va essayer de développer au Québec ou peut-être à l’extérieur pour certaines marques qui ont des jambes », explique Jean Bédard.

Pandémie et consolidation

De son propre aveu, Jean Bédard croit que Groupe Grandio n’aurait pas vu le jour s’il n’y avait pas eu de crise sanitaire liée à la COVID-19. « La pandémie a rebrassé les cartes. »

Pendant deux ans, Jean Bédard et Pierre Moreau, qui se connaissent depuis des années, ont multiplié les discussions. Ils étaient également en contact avec d’autres restaurateurs. « On s’est rapprochés beaucoup. On partageait un peu les mêmes craintes. On se parlait une fois par semaine. On a appris à mieux se connaître pendant cette période-là. »

« C’est triste parce qu’il y en a qui ont de belles marques, de beaux restaurants, et ils laissent tomber parce qu’ils sont épuisés », souligne-t-il. Selon lui, la formation d’un groupe permet d’avoir des reins plus solides et de passer à travers les intempéries.

Par ailleurs, s’il admet qu’il y a en ce moment une forte tendance vers la consolidation, notamment en restauration, le patron de Groupe Grandio assure que la création de la nouvelle entité n’est pas une façon de faire contrepoids à Foodtastic ou encore MTY. « Je ne suis pas un gars qui va faire les choses contre les autres, soutient-il. Ce n’est pas une réponse à rien. Évidemment, il y a beaucoup de consolidation en ce moment. »

Pour ce qui est de Grandio, d’autres marques pourraient bientôt se joindre au groupe, assure Jean Bédard. « Ce n’est pas fini, on va vouloir avoir d’autres partenaires qui partagent les mêmes valeurs. C’est un début. »

Groupe Grandio Sportcene devient Groupe Grandio

Chaînes : La Cage – Brasserie sportive, Restos Plaisirs (Cochon dingue, Lapin sauté, Ciel !, Paris Grill, Café du Monde, JaJa, Madame Chose), Chez Lionel-Brasserie française, IRU Izakaya, Crémy Pâtisserie et Moishes

Nombre de succursales : 55

Nombre d’employés : 3800

Siège social : Boucherville