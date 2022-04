La performance de la Caisse de dépôt et placement du Québec est souvent louée. Pourquoi n’offre-t-elle pas au public un équivalent de fonds commun de placement, dont les placements reproduiraient le plus automatiquement possible les placements actuels de la Caisse ? Comme petit investisseur privé, j’adorerais un tel fonds ! Juste un seul fonds vendu sans conseil par internet, destiné principalement aux retraités. Ça me paraît tellement évident qu’il doit y avoir des contraintes réglementaires qui l’empêchent, mais sont-elles justifiées pour le bien commun ?