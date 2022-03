Selon la direction de CGI, le rachat de 3,96 millions d’actions auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec s’inscrit dans le cadre de « l’offre publique de rachat dont le renouvellement a été annoncé le 2 février 2022 ».

La multinationale des services-conseils en informatique CGI rachète pour 400 millions de dollars de ses actions détenues par son principal actionnaire minoritaire : la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Martin Vallières La Presse

Cette transaction qui est effectuée privément entre CGI et la Caisse de dépôt (CDPQ) implique le « rachat à des fins d’annulation » de 3,96 millions d’actions de CGI au prix de 100,80 $ chacune.

Ce prix convenu entre CGI et la Caisse se retrouve aussi à une valeur d’escompte de 3 $ par action par rapport à leur cours à la Bourse de Toronto en date du lundi 28 février, soit la dernière séance de transactions boursières avant l’annonce de l’entente de rachat.

Selon la direction de CGI, ce rachat de 3,96 millions d’actions auprès de la CDPQ s’inscrit dans le cadre de « l’offre publique de rachat dont le renouvellement a été annoncé le 2 février 2022 ».

Selon cette « offre de rachat » entérinée par son conseil d’administration, CGI est « autorisée à racheter jusqu’à 18 781 981 de ses actions (cl. A) d’ici au 5 février 2023 », soit l’équivalent de 10 % de ses actions disponibles en Bourse. L’entente avec la CDPQ pour le rachat d’un bloc de 3,96 millions d’actions constitue d’ailleurs la première transaction effectuée dans le cadre de cet autre plan de rachat d’actions par CGI d’ici un an.

De l’avis de Julie Godin, coprésidente du conseil d’administration de CGI et fille de son président exécutif et cofondateur Serge Godin, la transaction de rachat de 3,96 millions d’actions auprès de la CDPQ est « conforme à [la] stratégie de création de valeur [de l’entreprise] et est immédiatement relutive [valorisante] pour [ses] actionnaires ».

Quant au montant de 400 millions convenu pour ce rachat, Julie Godin affirme que « grâce à un solide bilan et d’excellents flux de trésorerie, combinés à plus de 2,7 milliards en liquidités facilement accessibles, CGI dispose des ressources en capital requises pour exécuter sa stratégie de croissance rentable, à la fois interne et par acquisition ».

En Bourse, mardi, les investisseurs en actions de CGI ont réservé un accueil mitigé à ce rachat de 3,96 millions d’actions à prix d’escompte de 3 % par rapport à leur récente valeur à la Bourse de Toronto.

Après avoir oscillé autour de 104 $ par action en cours de séance, mardi, la valeur boursière de CGI a terminé en baisse de 0,6 % à 103,25 $ par action. Il s’agissait d’un repli comparable à celui de l’indice de marché S&P/TSX (- 0,57 %), mais un peu moins prononcé que le repli de 1,2 % de l’indice sectoriel des technologies à la Bourse de Toronto.

Du côté de la Caisse de dépôt, on indique que cette revente à CGI d’un bloc de 3,96 millions d’actions s’inscrit « dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ ».

D’ailleurs, au terme de cette transaction, la Caisse de dépôt précise qu’elle demeurera « propriétaire de 23,5 millions d’actions (cl. A) de CGI, soit environ 9,8 % du nombre total d’actions en circulation » de la multinationale montréalaise des services-conseils en informatique.

Et même sous le seuil des 10 % du capital-actions de CGI, la Caisse de dépôt demeurera son principal actionnaire minoritaire devant le géant américain des fonds d’investissement Fidelity et la firme montréalaise de gestion de placements Jarislowsky Fraser (tous deux à 3,8 % des actions de CGI en Bourse), ainsi que de l’autre géant américain des fonds d’investissement Vanguard (à 3,1 %).

« À la suite de cette transaction [de rachat d’actions par CGI], la CDPQ demeure l’un des principaux actionnaires de CGI et nous avons l’intention de le demeurer afin d’appuyer à long terme la croissance de ce chef de file en technologies de l’information », souligne Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec de la Caisse.

Quant au moment et à la valeur de cette revente d’actions, Mme Thomassin estime qu’après une autre année de « résultats supérieurs pour les actionnaires de CGI », cette transaction constitue « une occasion de monétiser une partie de notre placement au bénéfice de nos déposants ». Elle affirme aussi que la Caisse de dépôt compte « réinvestir cette somme [environ 400 millions] dans les entreprises du Québec ».