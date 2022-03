Le S&P/TSX efface ses pertes de 2022

Wall Street en hausse, satisfaite de la Fed et de pourparlers sur l’Ukraine

(New York) La Bourse de New York s’est offert un rebond mercredi, alimenté par le ton jugé modéré du président de la Banque centrale américaine (Fed) et l’annonce de la reprise de pourparlers russo-ukrainiens.