Loto-Québec réfléchit à savoir comment ses clients pourraient effectuer leur paiement avec de la cryptomonnaie, mais la société d’État n’a pas encore de plan concret à cet égard, a dit Jean-François Bergeron, son président et chef de la direction.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Ça devra faire partie de nos cartons pour les prochaines années, dit M. Bergeron lors d’une présentation virtuelle devant la Chambre de commerce de l’industrie de Québec (CCIQ). Parce que la cryptomonnaie, je pense que c’est un levier. Les banques s’y intéressent de plus en plus. Les gouvernements s’y intéressent de plus en plus. »

La place de la cryptomonnaie s’inscrit dans une réflexion plus large sur les méthodes de paiement, comme celui d’Apple Pay, a-t-il donné en exemple lors d’un échange avec Steeve Lavoie, le président et chef de la direction de la CCIQ. « L’expérience de paiement fait partie maintenant des réflexions auxquelles les organisations qui ont à interagir avec des consommateurs pensent et mettent beaucoup d’efforts. »

La réflexion n’en est qu’à ses débuts et M. Bergeron admet ne pas avoir encore « de clarté » sur le rôle que jouera la cryptomonnaie dans les services de Loto-Québec. « On a juste de la difficulté à comprendre comment on va contrôler cette devise-là comme on le fait avec toutes les autres devises mondiales. Je vous dirais que la feuille est beaucoup plus blanche que pas blanche actuellement. »