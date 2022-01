Louis Vachon devient operating partner chez J.C. Flowers & Co.

Moins de trois mois après avoir quitté la présidence de la Banque Nationale pour prendre sa retraite, Louis Vachon revient dans le secteur de la finance.

Richard Dufour La Presse

Il se joint à J. C. Flowers & Co., une société d’investissement privée de New York spécialisée dans les services financiers. Son mandat commence officiellement ce lundi avec le titre d’operating partner, un poste pour lequel il n’aura pas à déménager.

« Cette offre avait plusieurs avantages à mes yeux », lance Louis Vachon en entrevue téléphonique.

« Premièrement, c’est dans les services financiers. Deuxièmement, c’est une firme internationale. C’est un peu partout sur la planète, ce qui m’intéresse. Et troisièmement, ça occupera environ 50 % de mon temps, ce qui me donne de la flexibilité pour faire autre chose. Je pourrai avoir au moins un autre emploi à temps partiel », dit celui qui aura 60 ans en juillet.

J.C. Flowers & Co. a été fondée en 1998. Cette firme américaine est dirigée par Christopher Flowers, ancien haut dirigeant de Goldman Sachs. Louis Vachon entretient des liens avec Christopher Flowers depuis de nombreuses années.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Louis Vachon aidera J.C. Flowers à discerner des transactions potentielles à l’international.

« Christopher a été responsable des fusions et acquisitions pour les banques et institutions financières chez Goldman Sachs. C’était une figure très connue dans le secteur financier. Lorsque je suis devenu PDG de la Banque Nationale en 2007, il était sur ma liste de gens à rencontrer et j’étais allé le voir à New York. Ça fait 15 ans qu’on se connaît », dit Louis Vachon.

L’ancien numéro un de la Banque Nationale sera impliqué dans le comité d’investissement et dans la gouvernance. Il sera appelé à siéger au conseil d’administration d’entreprises du portefeuille de J.C. Flowers et supervisera ainsi les opérations de façon active.

Louis Vachon aidera J.C. Flowers à discerner des transactions potentielles et à les conclure sans limites géographiques. L’expérience de Louis Vachon à l’international est de notoriété publique. Sous sa direction, la Banque Nationale a effectué de nombreux investissements à l’étranger, notamment en Asie et en Afrique. La Banque Nationale est notamment devenue propriétaire à 100 % d’une banque au Cambodge au cours des dernières années.

Vision d’entrepreneur

Issu d’une famille d’entrepreneurs de la Beauce, Louis Vachon est – s’il faut le rappeler – l’arrière-petit-fils des créateurs des « petits gâteaux Vachon ». Ceux qui le connaissent ne s’étonneront donc pas d’apprendre que son nouveau défi professionnel est orienté entrepreneuriat. Il ne démarre pas une entreprise, mais il va assurément être appelé à discuter avec des entrepreneurs et à réfléchir comme un entrepreneur.

Louis Vachon ne cache pas qu’il a reçu « quelques » propositions et qu’il continue d’être approché. « Pour des jobs et des conseils d’administration », dit-il.

Il continuera par ailleurs de siéger aux conseils d’administration d’Alimentation Couche-Tard, de Molson Coors et du Groupe CH.

La Banque Nationale et J.C. Flowers ont travaillé ensemble à plusieurs transactions et investissements au fil du temps. Il y a cinq ans, un groupe d’investisseurs dirigé par J.C. Flowers a acheté CitiFinancière Canada, qui est par la suite devenue la Financière Fairstone. La Banque Nationale avait conseillé J.C. Flowers et financé cette acquisition.

« C’est une période de perturbations et d’opportunités dans l’industrie des services financiers et nous croyons que l’expérience de Louis sera utile pour plusieurs des entreprises dans lesquelles nous avons investi et dans lesquelles nous allons investir », indique Christopher Flowers, dans une communication électronique.

L’actif sous gestion chez J.C. Flowers s’élève à approximativement 5 milliards US. La firme d’une vingtaine d’employés a des bureaux à New York et à Londres. Les investissements de J.C. Flowers sont pour l’essentiel réalisés dans des banques, des assureurs, des réassureurs ou des gestionnaires d’actifs.