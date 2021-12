Affaires

Grande entrevue Geneviève Morin, PDG de Fondaction

Une thèse d’investissement qui rapporte

À sa deuxième année comme PDG de Fondaction, Geneviève Morin a toutes les bonnes raisons de festoyer pour le réveillon du Nouvel An. On l’a vu la semaine dernière, Fondaction a enregistré un rendement de 6,5 % durant son premier semestre et obtient un rendement de 17 % sur un an, ce qui est fort respectable pour un fonds de travailleurs qui a pris le pari d’investir dans la transformation positive de l’économie québécoise. « On souhaite développer une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante », rappelle la PDG.