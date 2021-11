(Toronto) Brookfield Asset Management a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre plus de quatre fois plus important que celui de la même période l’an dernier, grâce à la croissance soutenue et à la performance de ses investissements dans l’ensemble de ses activités.

La Presse Canadienne

Le gestionnaire de fonds a réalisé un profit attribuable aux actionnaires ordinaires de 797 millions $ US, ou 47 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre.

En comparaison, il avait engrangé un profit de 172 millions $ US, ou 10 cents US par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 19,25 milliards US, par rapport à 16,25 milliards US un an plus tôt.

Les fonds tirés des activités ont totalisé 1,41 milliard US, soit 85 cents US par action, pour le plus récent trimestre, un chiffre en hausse par rapport à celui de 1,04 milliard US, ou 65 cents par action, de la même période en 2020.

Les bénéfices distribuables ont grimpé à 1,24 milliard US, alors qu’ils avaient été de 890 millions $ US un an plus tôt.