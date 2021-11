Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Isabelle Massé La Presse

LE GESTE

Un symbole démocratisé

Le détaillant d’articles de sports Décathlon et son agence de publicité Rethink veulent rendre plurielle la façon de représenter sur des affiches de stationnement les personnes handicapées physiquement. Entre leurs mains, le célèbre symbole blanc et bleu s’active alors qu’on illustre des personnes handicapées s’adonnant à plusieurs sports (tennis, tir à l’arc, basketball…). Baptisées Symboles du possible, les illustrations se retrouveront dans les aires de stationnement de tous les magasins Décathlon au Canada. « Depuis plusieurs décennies, on utilise le même symbole pour représenter les personnes ayant un handicap physique. Pourtant, ça ne reflète qu’une partie de leur réalité. Chez Décathlon, on croit que le sport est pour tout le monde. Alors, si on changeait ce symbole pour mieux représenter l’éventail du possible ? », est-il diffusé dans une vidéo de l’entreprise.

(Source : Grenier aux nouvelles)

LE CONSEIL

Changement en groupe

Les organisations vivent de nombreux changements. Et ceux-ci s’accélèrent. Vaut mieux alors « structurer sa démarche plutôt qu’improviser des actions au fur et à mesure », selon Anne Sérode, directrice principale de Tact Intelligence-conseil et formatrice d’Infopresse. Vaut mieux aussi impliquer les employés dans le processus de changement. « Souvent, les leaders se contentent d’informer leurs équipes des changements à venir, donc de se concentrer sur le “quoi”, alors que la première chose que les gens ont besoin de comprendre, c’est le “pourquoi”, explique-t-elle. Si ce “pourquoi” est clairement communiqué et bien construit, que les parties prenantes sont toutes identifiées, chaque employé sera motivé et aura envie de participer lui-même au changement. En d’autres mots, chacun doit savoir s’il sera affecté, et comment. Il faut tous les mettre dans le coup. »

(Source : Infopresse)

LE CHIFFRE

0,8 %

C’était la proportion de personnes issues de la communauté noire parmi le corps professoral de l’Université McGill de Montréal, en septembre 2020. Depuis, l’établissement a embauché 15 professeurs. En engager plus est l’une des recommandations du rapport du bicentenaire de McGill de la chercheuse Charmaine Nelson.

LA CITATION

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, ARCHIVES REUTERS Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste à la présidentielle de 2022 en France et maire de Paris

Je suis tout ce que certains détestent : une femme, de gauche, issue de l’immigration. Mais je vous le dis, personne ne me fera taire. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste à la présidentielle de 2022 en France et maire de Paris

(Source : Twitter)

L’IDÉE

Pour la déconnexion

Le gouvernement ontarien a déposé un projet de loi qui touche au monde du travail. Adopté, il pourrait conduire notamment à l’ajout d’une politique de déconnexion dans les entreprises. Concrètement, les employés ne seraient pas dans l’obligation de répondre à des communications, appels téléphoniques et autres courriels à certaines heures de la journée. « Selon les communiqués émis par le gouvernement de l’Ontario, le libellé de ces politiques sur le lieu de travail pourrait inclure, par exemple, des attentes concernant le temps de réponse aux courriels et une incitation des employés à activer les notifications d’absence du bureau lorsqu’ils ne travaillent pas », lit-on sur le site de la firme d’avocats Blake Cassels & Graydon. Cette mesure proinactivité s’accompagne aussi d’un désir du gouvernement ontarien de mettre fin aux clauses de non-compétitivité qui empêchent entre autres les employés de trouver un emploi mieux rémunéré chez un concurrent. Une première au Canada.

(Source : Blake Cassels & Graydon, The Globe and Mail)

LA STATISTIQUE

Le temps qu’ils restent

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Selon une étude de CareerBuilder, les membres de la génération X restent en moyenne 5 ans et 2 mois en poste dans la même organisation.

Combien d’années en moyenne les travailleurs américains restent-ils en poste dans la même organisation ? Voici les chiffres d’une étude de CareerBuilder par générations :

– baby-boomers (nés de 1946 à 1964) : 8 ans et 3 mois ;

– membres de la génération X (nés de 1965 à 1980) : 5 ans et 2 mois ;

– milléniaux (nés de 1981 à 1995) : 2 ans et 9 mois.

« Les milléniaux représentent le plus grand groupe sur le marché du travail en ce moment (72 millions de personnes aux États-Unis). Ils veulent bouger, être entendus, ils aiment être libres, recherchent une vie équilibrée, surtout depuis la pandémie, et veulent embrasser le télétravail », énumère-t-on dans Forbes.

(Source : Forbes)