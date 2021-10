Portfolio

Génie

La course à obstacles de César Alvarado

Le travail de César Alvarado, ingénieur, chef de projets et expert produit chez Nova Bus, peut être vu comme une course à obstacles : l’objectif est de développer et produire des autobus sans faille, mais le parcours est ponctué de défis et de problèmes… et d’une bonne dose de stress.