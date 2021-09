Affaires

Nouveau rôle d’évaluation à Laval

Des gagnants et des perdants

Dans le nouveau rôle d’évaluation de la Ville de Laval, la valeur des maisons a progressé plus rapidement que celle des condos. Dans le secteur non résidentiel, les bâtiments industriels se sont le plus appréciés, tandis que les hôtels et les grands centres commerciaux ont vu leur valeur reculer.