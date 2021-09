Affaires

Augmentation du nombre d’institutions qui prennent un virage bleu

Depuis le début du trimestre, les étudiants de l’UQAM qui mangent à la cafétéria du pavillon Hubert-Aquin ont accès à plus de produits québécois. Les services alimentaires de l’université ont profité de la pandémie pour passer leur menu au peigne fin et offrent désormais 95 recettes certifiées à 70 % Aliments du Québec. Et ce n’est pas le seul établissement qui ait pris ce virage. Alors qu’on en comptait 71 en 2017, cette année, près de 248 se sont inscrits au programme Aliments du Québec au menu, avec une volonté d’avoir un peu plus de « bleu » dans leurs plateaux.