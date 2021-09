Affaires

Forum des affaires

Acheter canadien donne du tonus aux régions et lutte contre les GES

(Lettre ouverte aux candidats et candidates de tout parti à l’élection fédérale rédigée par le président-directeur général de l’organisme « Bien fait ici » [www.ici-here.ca] au nom de 160 usines qui en font partie et du réseau de plus de 2300 quincailleries et centres de rénovation qui le supporte.)