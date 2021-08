Banque Nationale Courtage direct doit annoncer cette semaine une nouvelle tarification à 0 $ de commission sur les actions et fonds négociés en Bourse pour toute transaction effectuée en ligne sur les marchés canadiens et américains.

La vague de transactions à zéro commission popularisée notamment par Robinhood, Wealthsimple et les grands courtiers en ligne américains atteint maintenant un premier courtier affilié à une grande banque canadienne.

Richard Dufour La Presse

Banque Nationale Courtage direct doit annoncer cette semaine une nouvelle tarification à 0 $ de commission sur les actions et fonds négociés en Bourse pour toute transaction effectuée en ligne sur les marchés canadiens et américains.

C’est une première parmi les grandes banques au pays. La recherche et les différents outils (cotes en temps réel, rapports de recherche, formations, etc.) de Banque Nationale Courtage direct continueront d’être offerts sans frais aux clients.

Actuellement, les filiales des grandes banques canadiennes exigent des frais oscillant entre 5 $ et 10 $ par transaction. Chez Banque Nationale Courtage direct, ces frais de transaction de base s’élevaient à 6,95 $ par transaction, alors que les jeunes et les investisseurs plus actifs bénéficiaient d’une tarification plus avantageuse.

Banque Nationale Courtage direct perd donc une source de revenus sans en créer de nouvelle pour compenser. L’organisation ne comptera dorénavant que sur les dépôts, les taux de change et les frais annuels pour générer des revenus.

Pour des raisons concurrentielles, le président de Banque Nationale Courtage direct, Claude-Frédéric Robert, n’a pas voulu révéler combien les frais de transaction rapportaient à l’organisation par année.

Notre objectif est d’augmenter notre bassin de clients investisseurs autonomes. On a beaucoup investi dans notre nouvelle plateforme et on veut que nos clients en tirent le meilleur parti possible. Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct

« C’est un peu notre façon de faire profiter nos clients de l’optimisation de nos processus. Ça fait des années qu’on travaille là-dessus et qu’on s’y prépare. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN DE CLAUDE-FRÉDÉRIC ROBERT Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct

M. Robert soutient par ailleurs que la direction évalue la possibilité d’offrir l’achat de fractions d’action – certains courtiers le font pour des actions à près de 100 $ l’unité et plus. Ce n’est toutefois pas une des nouveautés que Banque Nationale Courtage direct entend proposer à court terme.

« On veut continuer d’investir en innovation et bonifier notre offre de webinaires et de formations avec des partenaires externes comme la Bourse de Montréal, par exemple », dit Claude-Frédéric Robert.

Une application mobile sera offerte l’an prochain, dit-il. L’organisation souhaite offrir des fonctionnalités nouvelles telles que les transactions en ligne avant et après la fermeture des marchés pour permettre aux clients de faire des transactions, par exemple, de 8 h à 9 h 30 en matinée.

Une pratique qui s’est popularisée

En ce qui concerne l’engouement sans précédent pour le courtage en ligne observé durant la pandémie, Claude-Frédéric Robert souligne que l’activité est « un peu plus tranquille actuellement ». « Ç’a toujours été plus tranquille en juillet et en août. Mais ça demeure néanmoins très soutenu pour ce temps-ci de l’année. »

Depuis le début de l’année financière en cours, les volumes de transactions chez Banque Nationale Courtage direct sont en hausse de 50 % par rapport à la même période l’an dernier, affirme la direction, alors que 2020 était déjà une année record. Le nombre de nouveaux clients est aussi en forte hausse, nous dit-on, « également au-delà de ce qui a été constaté en 2020 ».

Au total, le nombre de nouveaux clients chez Banque Nationale Courtage direct a plus que doublé depuis 2019, selon les dirigeants.

L’âge moyen du client est de 52 ans chez Banque Nationale Courtage direct mais, depuis le 1er novembre, l’âge moyen des nouveaux clients est de 41 ans.

Les petits investisseurs de détail qui ouvrent des comptes le font alors que les indices boursiers nord-américains poursuivent leur progression et que le principal indice de la Bourse de Toronto est à un sommet historique, ayant dépassé cette année la barre des 20 000 points.