Chroniques

Le jus d’orange, trop sucré pour PepsiCo ?

Le géant PepsiCo, associé depuis toujours aux boissons sucrées remplies de calories vides, a décidé de vendre le contrôle de sa marque de jus Tropicana. Il préfère concentrer ses énergies sur le développement de « collations plus saines, de boissons sans calories et de produits comme SodaStream qui ambitionnent d’être meilleurs pour les gens et la planète ».