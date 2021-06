Des milliers de voyageurs pourront enfin être dédommagés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) plus d’un an après avoir vu leur voyage annulé à cause de la COVID-19. Le ministre de la Justice et responsable de l’Office de la protection du consommateur, M. Simon Jolin-Barrette, et la présidente de l’Office de la protection du consommateur, Mme Marie-Claude Champoux, en ont fait l’annonce ce mardi.

Isabelle Dubé La Presse

À partir de septembre, les consommateurs admissibles à un remboursement de leur voyage annulé dans le contexte de la pandémie recevront enfin un montant du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

Impossible de savoir pour l’instant dans quel ordre seront traitées les 35 800 demandes d’indemnisation ni de quelle façon les consommateurs recevront leur argent. Le processus de remboursement devrait se poursuivre jusqu’au mois de décembre.

« C’est une bonne nouvelle, soutient au téléphone Moscou Coté, président de l’Association des agents de voyages du Québec (AAVQ) et propriétaire de l’agence Voyages Constellation. Les consommateurs qui ont acheté leur voyage auprès d’un agent de voyage du Québec vont enfin avoir l’indemnité à laquelle ils ont droit. Ç’a été toutefois un peu plus long que prévu. »

Le FICAV offre une protection financière dont bénéficient automatiquement les voyageurs qui font affaire avec une agence de voyages titulaire d’un permis de l’Office.

Les personnes qui ont fait une réclamation n’ont aucune démarche supplémentaire à faire pour être indemnisées indique le communiqué de l’Office de la protection du consommateur. Si des informations ou des documents supplémentaires sont requis pour l’analyse d’une demande, le gestionnaire des réclamations, la firme PricewaterhouseCoopers (PWC), communiquera avec le consommateur.

« Nous avons toujours été clairs ; le fait que des milliers de Québécoises et Québécois n’aient pas été remboursés par les commerçants n’est pas acceptable. D’importantes sommes ont été déboursées pour des services non rendus. Au cours des derniers mois, nous avons déployé les efforts nécessaires auprès du gouvernement fédéral afin que les clientes et clients puissent obtenir les remboursements auxquels ils ont droit » a déclaré par communiqué Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et responsable de l’Office de la protection du consommateur.