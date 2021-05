Affaires

Grand Prix du Canada

Des pertes de 22 millions entre 2015 et 2019

Entre 2015 et 2019, les gouvernements auraient perdu 22,4 millions avec le Grand Prix de Formule 1 du Canada, selon les estimations de La Presse à partir de chiffres publics et des deux études de retombées économiques produites pour le Grand Prix et ses partenaires.