Marchés

Wall Street monte malgré de mauvais chiffres sur l’emploi américain

(New York) La Bourse de New York, qui a brièvement hésité à l’ouverture vendredi après le très décevant rapport sur l’emploi américain, évoluait dans le vert, car ces chiffres médiocres éloignent le spectre de l’inflation et d’une hausse des taux d’intérêt.