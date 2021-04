C’est une tradition… on l’a vu avec Volkswagen, faussement rebaptisée Voltswagen mardi, pour souligner le désir du fabricant de passer totalement aux voitures électriques. D’autres annonceurs ont concocté des canulars en ce 1er avril. En voici quelques-uns :

Isabelle Massé

La Presse

Salomon chausse bien en chien !

Salomon lance sa toute première botte canine… idéale tant pour les courtes que les longues distances. Adaptée pour l’anatomie spécifique des chiens, elle se nomme la Cross PAW et permet de courir en totale communion avec toutou. Maintenant, peut-on en confectionner une à talons hauts pour humains qui s’impatientent d’être réinvités à des évènements glamour ?

Pour explorer les vagues et les mers

La Cordée offre désormais en exclusivité le kayak sous-marin Langoustine XB5 de Prismal Reef. Sur le blogue de l’entreprise, on s’en est donné à cœur joie pour détailler les caractéristiques de l’engin : « Mode camouflage s’inspirant du mimétisme et des chromatophores de la pieuvre et de la seiche ». De faux commentaires de clients satisfaits égayent aussi la page. « Amateurs des mondes de l’Atlantide… c’est par ici que ça se passe », lit-on aussi sur LinkedIn.

Les Expos à Tom Brady

Tom Brady devient propriétaire des Expos et l’équipe sera de retour à Montréal en 2022. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay en a fait l’annonce sur son compte Twitter, jeudi matin. « Je suis très heureux d’annoncer que nous ramenons les Expos dans la MLB ». En 1995, dans une ancienne vie, Tom Brady a été repêché par les Expos. On sait qui texter pour parler d’une garde partagée avec Montréal…

C’est mignon

Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, a dévoilé sur Facebook, jeudi matin, son prochain grand projet pour métamorphoser l’image de l’est de Montréal. « Transformer les réservoirs pétroliers de notre territoire en gigantesques Minions (célèbres personnages de films). Non seulement, nous embellirons les alentours de l’autoroute 40, mais nous miserons sur notre plus grand attrait touristique pour faire sourire les petits et grands. » Une entente avec Shell Canada n’avait pas encore été annoncée au moment de la publication…

Pour des cheveux électriques

La marque américaine d’accessoires électroniques Razer (claviers, casques, écouteurs) a maintenant sa teinture « personnalisable » pour cheveux et poils de barbe. Parce qu’elle s’appuie sur la technologie de projection DEL RGB, elle permet d’avoir les cheveux de plusieurs couleurs différentes à la fois. Chaque boite comprend un gel de 1337 ingrédients « actifs ». Une fois celui-ci appliqué, une app sur notre téléphone permet de choisir les couleurs désirées et de les changer en tout temps. Brillance et luminosité dans la maison assurées !

Frites pour voleurs

Plus de raisons de subtiliser quelques frites à l’ami qui partage votre repas et qui, lui, s’en est acheté une grosse portion. McDonald’s en Angleterre a ajouté à son menu des portions de trois frites. Pour les radins…

Conduite extrême sans les mains

Milo Ventimiglia, le chaleureux père de la série américaine This Is Us, se paye le tour de voiture d’une vie sur un circuit de course grâce à la toute nouvelle voiture autonome BMW M4. Un rêve réalisé par procuration.

Une peau douce comme du fromage

Les crèmes et les sérums beauté sont particulièrement prisés depuis la pandémie. Sachez que Kraft Heinz a lancé la gamme de produits de luxe V de Velveeta, qui plus est, dans des emballages élégants. Selon l’entreprise, la crème est riche et crémeuse. On ne s’attendrait pas à moins de la marque ! Pourquoi ne pas en beurrer épais sur votre peau et sur vos rôties en alternance ? « Je ne suis pas un très grand fan des pubs/stunts créés pour le Poisson d’avril, admet le publicitaire Jack Latulippe, chef de la création de l’agence NFA. Probablement parce que très peu d’annonceurs réussissent à bien le faire. Par contre, j’ai bien aimé la campagne des produits Velveeta, “qui favorisent un meilleur teint grâce à ses propriétés en or”. Il y a une partie de moi qui espère que l’entreprise produise la ligne pour vrai ! »