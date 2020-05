Forum des affaires : se réinventer. Maintenant.

Ces arcs-en-ciel qui apparaissent un peu partout au Québec mettent du baume au cœur en cette période de pandémie, mais cachent une réalité bien moins reluisante : la chute brutale des façons de faire et des modèles d’affaires jusqu’ici bien établis. Tout, ou presque, est à réinventer, à réapprendre, à développer dans nos entreprises. Et non, rien ne sera plus jamais comme avant.