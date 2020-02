Moins de touristes chinois à Montréal en 2019

Montréal a accueilli 11,1 millions de touristes en 2019, soit 241 000 personnes de plus que l’année précédente. Or, si le nombre de voyageurs français et mexicains est en hausse, les Chinois, eux, sont moins nombreux qu’en 2018 à avoir sillonné la ville, et ce, malgré tous les efforts déployés par la métropole depuis quelques années pour bien les accueillir.