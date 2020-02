Une restructuration coûteuse chez Agropur

(Montréal) La dernière année n’a pas été de tout repos chez Agropur, qui, en plus d’avoir vu son excédent net et les ristournes dégringoler, a dû verser près de 6,4 millions en indemnités de départ à des hauts dirigeants, soit environ sept fois plus qu’en 2018.