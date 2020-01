Conscient de l’intérêt et de la demande grandissante pour des véhicules de placement arrimés à des valeurs socialement responsables, l’un des plus importants fournisseurs de fonds négociés en Bourse (FNB) au pays bonifie son offre en ce sens.

Richard Dufour

La Presse

BMO a lancé mardi une dizaine de nouveaux FNB spécialisés ESG (responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance).

« C’est une façon de revigorer notre offre dans un secteur qui sera aussi important dans les 10 prochaines années qu’a été la croissance des FNB dans les 10 dernières », affirme le directeur des fonds négociés en Bourse de la BMO, Alain Desbiens.

« On sent un changement de paradigme. Les investisseurs sont de moins en moins tolérants pour ce qui est des événements ESG du côté corporatif. Les gens voient de plus en plus le bénéfice financier d’investir de manière responsable. Les jeunes notamment veulent agir et investir avec impact », dit-il.

Alain Desbiens soutient par ailleurs que le rendement dégagé est « excellent » et similaire à celui des indices de référence. « C’est vraiment intéressant », dit-il.

Un filtre

Les titres de sociétés qui tirent une partie importante de leurs revenus d’activités liées au tabac, aux produits de divertissement pour adultes, à l’alcool, aux jeux de hasard, aux armes et à la production importante d’énergie nucléaire ainsi que les titres de sociétés visées par des litiges commerciaux « graves » sont d’emblée exclus. Un filtre est ensuite appliqué pour ne retenir que les leaders ESG de chacun des secteurs d’activité des indices répliqués (Canada, États-Unis, etc.).

« Ça permet d’investir en tenant compte des critères ESG qui favorisent les entreprises ayant la meilleure empreinte », dit Alain Desbiens.

Car toutes les entreprises ont une empreinte ESG, peu importe le secteur, rappelle cet expert. « L’idée est de récompenser les leaders de chacune des industries. »

« Au Canada, si tu enlèves les mines, le pétrole et les matériaux, ça écarte une grosse partie des entreprises qui composent l’indice. L’impact environnemental est un facteur important, mais la gouvernance l’est aussi (parité hommes-femmes, rémunération, corruption, etc.) », précise-t-il.

« Ça devient de plus en plus important pour une entreprise d’être un leader dans son secteur, car ça a un impact financier sur l’investissement et, par ricochet, sur les entreprises. »

« C’est le début de quelque chose en investissement, dit Alain Desbiens. C’est de plus en plus regardé par les fonds de pension, institutions, conseillers, gestionnaires et investisseurs. »

Les nouveaux FNB de BMO

FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG)

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)

FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB)

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens (ESGF)

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (ZWG)

FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY, ZPAY.U, ZPAY.F)