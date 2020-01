Marie-Claude Lortie Chronique

J’ai hâte à 2020

Chaque année, les bilans que l’on fait des 12 mois passés – et c’est la même chose avec les décennies – sont souvent fortement colorés par l’expérience récente. Mais je ne crois pas que je me trompe si je commence ce regard en arrière et en avant vers l’année et la décennie qui commencent en disant que les années 2010 sont celles où on s’est réveillés face à la crise environnementale et aux injustices vécues par les femmes dans les milieux de travail.