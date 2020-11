Partys de bureau

Fêter à distance

Sortir du bureau et partager un repas avec ses collègues dans une ambiance festive : mission impossible en ces temps de pandémie ? Pas pour Annie-Claude Devriese, directrice générale de la Maison Notman qui multiplie les efforts pour organiser un party de Noël pour son équipe – composée également des organisations Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal – donnant l’impression de se retrouver au milieu d’une fête digne de ce nom.