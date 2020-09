Ce montage superpose les emblèmes de GMC, une marque de GM, et de Honda. Les deux constructeurs ont décidé de s’allier pour partager les coûts de développement de leurs modèles nord-américains.

GM et Honda annoncent une alliance en Amérique du Nord

(New York) General Motors et Honda ont annoncé jeudi conclure une alliance stratégique en Amérique du Nord pour partager les plates-formes de véhicules et les coûts de développement.

Agence France-Presse

Cette annonce intervient alors que les constructeurs automobiles sont sous pression pour développer des voitures autonomes ainsi que d’autres technologies avancées, dans un contexte de demande incertaine en raison de la récession économique mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19.

Ce partenariat permettra aux deux groupes de faire des économies grâce au partage des plates-formes de véhicules, des achats ainsi que des dépenses de recherche et développement, ont-ils détaillé dans un communiqué commun.

Ils ajoutent que le travail d’ingénierie démarrera au début de l’année prochaine.

Le rival américain de GM, Ford, s’est lui associé au géant allemand Volkswagen pour développer conjointement des véhicules électriques et autonomes, et une fusion en cours entre Fiat Chrysler et Peugeot vise également à réduire les coûts.

L’analyste de Morningstar David Whiston a relevé que peu d’éléments avaient été dévoilés sur l’étendue des économies financières pour l’une ou l’autre entreprise.

Mais, note-t-il, « l’alliance peut avoir un sens » si Honda progresse sur les pick-up ou les 4x4 urbains (VUS) où elle est à la traîne, tandis que GM bénéficie de l’expertise de Honda pour les voitures de plus petite taille.

« Nous considérons l’accord comme un mouvement à faible risque et potentiellement très rémunérateur pour les deux entreprises, et leurs antécédents réduisent le risque de tension et de mauvaise coopération », a également commenté M. Whiston.