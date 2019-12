PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

Le Québec est le premier producteur de porcs d’abattage au pays, et près de 40 % de l’abattage de porcs au Canada est fait dans la province. L’industrie porcine québécoise procurait, en 2018, 28 000 emplois répartis dans plus de 2000 entreprises, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Pourtant, 2018 a été une dure année pour les producteurs québécois comme Serge Ménard à cause de la faiblesse des prix sur les marchés internationaux. Le Québec est le plus important exportateur de viande de porc du Canada. Il a fourni 43 % des exportations canadiennes de viande de porc en 2018.