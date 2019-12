Stéphane Paquet a été nommé mercredi président-directeur général de Montréal International en remplacement de Hubert Bolduc nommé président d’Investissement Québec international en septembre dernier.

La Presse

Ex-journaliste à La Presse et délégué général du Québec à Londres, M. Paquet œuvre au sein de Montréal International depuis quatre ans. Il y a été vice-président responsable de l’attraction des investissements étrangers dans le Grand Montréal et par la suite responsable des organisations internationales.

« Je tiens d’abord à remercier le conseil d’administration pour sa confiance. La vision que je leur ai proposée repose sur une croissance soutenue de nos différentes lignes d’affaires, soit l’attraction de talents, d’organisations internationales, d’entrepreneurs et d’investissements directs étrangers », a déclaré M. Paquet dans un communiqué.

Créé en 1996, Montréal International est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. Son mandat est d’attirer et de retenir les investissements étrangers, les organisations internationales, les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers dans la métropole.

M. Paquet entrera en fonction le 1er janvier prochain.